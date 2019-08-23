СНБО Украины решила использовать полиграф для поиска пророссийских работников "Укроборонпрома"

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аудит госконцерна "Укроборонпром" выявит экономические проблемы, полиграф - ставленников пророссийских сил, которые искусственно уничтожали оборонные предприятия страны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита, который выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос в комментарии агентству "Укринформ".