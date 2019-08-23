СНБО Украины решила использовать полиграф для поиска пророссийских работников "Укроборонпрома"
20:00 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аудит госконцерна "Укроборонпром" выявит экономические проблемы, полиграф - ставленников пророссийских сил, которые искусственно уничтожали оборонные предприятия страны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.
"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита, который выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос в комментарии агентству "Укринформ".
НОВОСТИ
- 20:28 23.08.2019
- В России начата разработка оружия "на новых физических принципах"
- 19:37 23.08.2019
- Джонсон задержанным нелегальным мигрантам: Мы отправим вас обратно...
- 19:22 23.08.2019
- Главу инспекции ФНС по Южному округу столицы суд арестовал по обвинению в получении взятки
- 18:46 23.08.2019
- Трамп приказал американским фирмам вывести свое производство из Китая
- 18:22 23.08.2019
- Путин и Нетаньяху по телефону говорили о координации между военными РФ и Израиля
- 17:40 23.08.2019
- Второй пакет санкций США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступит в силу 26 августа
- 17:29 23.08.2019
- Владимир Ефимов: В Москве каждый день становится на 200 индивидуальных предпринимателей больше
- 17:12 23.08.2019
- В Росгвардии объяснили суть изъятия зданий для "боевых задач"
- 17:00 23.08.2019
- Повышения уровня радиации после ЧП под Северодвинском не зафиксировано - Иванов
- 16:32 23.08.2019
- Китай повысит пошлины на импорт из США на $75 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать