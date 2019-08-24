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Запланированная стыковка "Союз МС-14" с робот "Федор" на борту не произошла

10:45 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", еще не состоялась. Она была запланирована на 8:30 мск, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 96 м, но затем он начал отходить. Сейчас расстояние до МКС 280 м.

Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с 31 площадки космодрома Байконур утром 22 августа. Ранее этот тип носителей использовался для выведения на орбиту грузовых кораблей и космических аппаратов.

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