Из-за неудавшейся стыковки "Союз МС-14" в ЦУП приехал глава Роскосмоса

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал в подмосковный Центр управления полетами (ЦУП), где госкомиссия проводит заседание связи с неудавшейся пока стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", с МКС. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Дмитрий Рогозин приехал в Центр управления полетами", - сказал Устименко.

Стыковка "Союза МС-14" должна была состояться в субботу в 8:30 мск. Заседание госкомиссии началось в 10:00 мск. На нем "будет рассмотрена ситуация и доложены меры по устранению сбоя в системе стыковки". В Роскосмосе уточнили, что угрозы для МКС и ее экипажа нет.

Вторая попытка стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-14" планируется на утро 26 августа. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время переговоров с экипажем МКС, трансляция ведется на сайте НАСА.

"Я так понимаю, что мы сейчас идем на утро понедельника", - сказал Рогозин.

По его словам, уже прошло заседание госкомиссии по сложившейся ситуации. В свою очередь, космонавт Алексей Овчинин, который находится на МКС, отметил, что "настроение [экипажа] бодрое, самочувствие отличное". Он также выразил надежду, что со второго раза все получится.

Рогозин отметил, что на борту пилотируемого корабля много новых систем, "поэтому важно пройти этот этап и подготовиться к более сложным стыковкам в будущем, которые будут при запуске МЛМ".

"Будем считать, что эта операция будет носить внеплановый и долгосрочно важный характер с точки зрения того, как работать в случае отказа подобного рода систем", - сказал Рогозин космонавтам.