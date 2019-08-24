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В Иране прошли испытания новой ракеты собственного производства

12:15 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран провел в пятницу испытание новой ракеты собственного производства. Об этом в субботу заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Наша страна всегда была местом испытания различных оборонительных и стратегических систем, и это бесконечный путь по наращиванию нашей мощи. Вчера был один из успешных дней для иранской нации", - цитирует агентство Тасним слова Салами. Агентство уточняет, что речь идет об испытании новой ракеты отечественного производства. Прочие детали не приводятся.

Салами также отметил, что Иран играет ключевую роль в обеспечении региональной стабильности. "Безопасность Персидского залива связана с доминированием вооруженных сил Ирана и находится в руках Тегерана", - отметил он.

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