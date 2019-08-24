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Британским национальным интересам угрожает реализация Brexit без сделки - СМИ

12:45 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit угрожает британским национальным интересам. Об этом в субботу сообщила газета "Таймс", которая опубликовала выдержки из письма 25 бывших британских дипломатов. Они призывают премьер-министра Бориса Джонсона заверить мировых лидеров на саммите G7 во французском Биаррице, что он стремится заключить сделку с Брюсселем и сохранить тесные связи и влияние в Европе.

"Нам нужна внешняя политика, основанная на долгосрочных интересах Великобритании и сильной экономике, а это требует тесных отношений с нашими европейскими соседями. Отсутствие сделки [об условиях Brexit] является самым большим односторонним отказом от этих интересов в современной британской истории. Этого нельзя допустить", - говорится в письме, в котором также отмечается, что жесткий Brexit "приведет к беспрецедентному и саморазрушительному уменьшению международного влияния Великобритании".

Послание, опубликованное "Таймс", подписали в том числе бывшие послы Великобритании в ЕС и США Найджел Шейнуолд и член Палаты лордов Джон Керр. Последний является автором статьи 50 Лиссабонского договора, представляющей механизм, с помощью которого государство-член Евросоюза может выйти из состава сообщества.

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