В Марше защитников Украины принимают участие более 15 тысяч человек

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 15 тысяч человек принимают участие в Марше защитников Украины в субботу по случаю дня независимости страны.

Колонна под флагами Украины и националистических организаций начала движение от парка имени Тараса Шевченко в направлении Бессарабской площади, Крещатика и площади Независимости.

В марше участвуют представители силовой операции в Донбассе, ветераны, волонтеры, бывшие политические узники - участники национально-освободительного движения.

На площади Независимости участники марша проведут перформанс в поддержку военнопленных, после чего часть людей пойдет на Михайловскую площадь для участия в межконфессиональном молебне. Марш защитников Украины организован в связи с тем, что президент страны Владимир Зеленский отменил традиционный парад в день независимости.

Ранее сегодня в центре Киева состоялось "Шествие достоинства". В нем приняли участие военные, медики, учителя, спортсмены, представители общественных организаций, волонтеры, иностранные гости и украинские политики. В мероприятии были задействованы пять оркестров, оперные певцы и народные артисты. Участников шествия приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.