Гонконг: Против радикально настроенных демонстрантов полиция слезоточивый газ
13:45 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция в Гонконге в субботу впервые за последние 10 дней применила слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов. Об этом сообщает местное телевидение.
Тысячи антиправительственных активистов собрались в районе Kwun Tong (Квун Тун) в материковой части города. Отдельные группы митингующих вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стали блокировать улицы, возводить баррикады и вооружаться кирпичами. В стражей порядка была брошена бутылка с зажигательной смесью, после чего те применили слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона толпы.
В настоящее время сотни протестующих продолжают блокировать улицы в квартале Коулун-бэй. Многие из них облачены в защитные каски и противогазы.
Опасаясь массового скопления людей и актов вандализма, оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR (Эм- ти-ар) - объявила о временном закрытии сразу четырех близлежащих к зоне шествия станций метро.
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