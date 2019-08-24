Гонконг: Против радикально настроенных демонстрантов полиция слезоточивый газ

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в Гонконге в субботу впервые за последние 10 дней применила слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов. Об этом сообщает местное телевидение.

Тысячи антиправительственных активистов собрались в районе Kwun Tong (Квун Тун) в материковой части города. Отдельные группы митингующих вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стали блокировать улицы, возводить баррикады и вооружаться кирпичами. В стражей порядка была брошена бутылка с зажигательной смесью, после чего те применили слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона толпы.

В настоящее время сотни протестующих продолжают блокировать улицы в квартале Коулун-бэй. Многие из них облачены в защитные каски и противогазы.

Опасаясь массового скопления людей и актов вандализма, оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR (Эм- ти-ар) - объявила о временном закрытии сразу четырех близлежащих к зоне шествия станций метро.