На призыв отпустить Уилана МИД РФ напомнил о заключенных в США гражданах РФ
18:15 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел России в ответ на призыв посольства США в Москве отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана напомнило о заключенных в американских тюрьмах гражданах РФ, которые также испытывают проблемы со здоровьем.
Американское диппредставительство на своей странице в социальной сети "Твиттер" в субботу сообщило, что здоровье Уилана под угрозой, но руководство СИЗО Лефортово якобы отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр. "Пора отпустить его домой, где Пол сможет получить надлежащую медпомощь", - указали американские дипломаты.
В ответ российское дипведомство отставило комментарий под записью в "Твиттере", где напомнило, что в тюрьмах США содержатся, среди остальных, более полусотни россиян, и многие из них также испытывают проблемы со здоровьем. "А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежавшую медпомощь" - это только к Полу [Уилану] относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - граждане России, многие болеют. Отпускайте", - подчеркнули на Смоленской площади.
В пятницу в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста Уилану стало плохо, была вызвана скорая. Как пояснил ТАСС адвокат, у его подзащитного паховая грыжа.
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