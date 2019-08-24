Названа возможная причина несостоявшейся стыковки "Союз МС-14" с МКС

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной несостоявшейся стыковки корабля "Союз МС-14" с МКС могла стать проблема в радиотехнической системе. Такое мнение высказал в субботу журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Я думаю, что это скорее всего что-то в радиотехнической системе, какие-нибудь отказы - неустойчивая работа антенной системы или еще что-то, но в этом сейчас специалисты будут разбираться", - уточнил он.