Названа возможная причина несостоявшейся стыковки "Союз МС-14" с МКС
17:45 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной несостоявшейся стыковки корабля "Союз МС-14" с МКС могла стать проблема в радиотехнической системе. Такое мнение высказал в субботу журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
"Я думаю, что это скорее всего что-то в радиотехнической системе, какие-нибудь отказы - неустойчивая работа антенной системы или еще что-то, но в этом сейчас специалисты будут разбираться", - уточнил он.
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