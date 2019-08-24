Перед мингом-концертом на Сахарова провели масштабный флешмоб

17:20 Источник: НГ-Online

Перед митингом-концертом на проспекте Сахарова в честь празднования 350-летия флага России провели масштабный флешмоб под названием "Флаг-рекордсмен" - представители молодежных организаций собрали полотнище из 2000 флагов российских городов и общественных организаций. Надпись на полотнище гласит "Россия", оно символизирует единство народа.В акции участвовали более 1500 человек, огромный флаг занял почти половину проспекта Академика Сахарова.