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НОВОСТИ

Перед мингом-концертом на Сахарова провели масштабный флешмоб

17:20 24.08.2019 Источник: НГ-Online

Перед митингом-концертом на проспекте Сахарова в честь празднования 350-летия флага России провели масштабный флешмоб под названием "Флаг-рекордсмен" - представители молодежных организаций собрали полотнище из 2000 флагов российских городов и общественных организаций. Надпись на полотнище гласит "Россия", оно символизирует единство народа. 
В акции участвовали более 1500 человек, огромный флаг занял почти половину проспекта Академика Сахарова.

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