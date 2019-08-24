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Лайнер A321 по частям вывезен с кукурузного поля около аэропорта Жуковский

18:45 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившиего 15 августа аварийную посадку около подмосковного аэропорта Жуковский, вывезены с кукурузного поля. Об этом ТАСС в субботу сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

"Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина", - сказали в оперштабе.

Предварительно самолет был разделен на несколько частей, "внутренности" лайнера были демонтированы, а топливо слито. Это было необходимо, чтобы уменьшить вес при перевозке. В "Уральских авиалиниях" журналистов заверили, что ни одна деталь не будет в дальнейшем использоваться и впоследствии обломки самолета будут утилизированы.

Как сообщал корр. ТАСС с места событий, уже к утру субботы большая часть фюзеляжа была увезена с поля. На месте аварийной посадки оставалась только кабина пилотов, хвостовая часть, один из двигателей, кабинки туалетов, багажные полки и куски обшивки. Последние разрезали на мелкие части гидравлическими ножницами и манипулятором погрузили в фуры. В целях безопасности на месте дежурили полицейские, сотрудники МЧС, частной охранной фирмы и медики. Процесс контролировали представители "Уральских авиалиний".


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