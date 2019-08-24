Лайнер A321 по частям вывезен с кукурузного поля около аэропорта Жуковский
18:45 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившиего 15 августа аварийную посадку около подмосковного аэропорта Жуковский, вывезены с кукурузного поля. Об этом ТАСС в субботу сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
"Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина", - сказали в оперштабе.
Предварительно самолет был разделен на несколько частей, "внутренности" лайнера были демонтированы, а топливо слито. Это было необходимо, чтобы уменьшить вес при перевозке. В "Уральских авиалиниях" журналистов заверили, что ни одна деталь не будет в дальнейшем использоваться и впоследствии обломки самолета будут утилизированы.
Как сообщал корр. ТАСС с места событий, уже к утру субботы большая часть фюзеляжа была увезена с поля. На месте аварийной посадки оставалась только кабина пилотов, хвостовая часть, один из двигателей, кабинки туалетов, багажные полки и куски обшивки. Последние разрезали на мелкие части гидравлическими ножницами и манипулятором погрузили в фуры. В целях безопасности на месте дежурили полицейские, сотрудники МЧС, частной охранной фирмы и медики. Процесс контролировали представители "Уральских авиалиний".
НОВОСТИ
- 19:45 24.08.2019
- При крушении вертолета Ми-2 на Кубани погиб пилот - Южное СУ СК РФ
- 19:15 24.08.2019
- Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках
- 18:15 24.08.2019
- На призыв отпустить Уилана МИД РФ напомнил о заключенных в США гражданах РФ
- 17:45 24.08.2019
- Названа возможная причина несостоявшейся стыковки "Союз МС-14" с МКС
- 17:20 24.08.2019
- Перед мингом-концертом на Сахарова провели масштабный флешмоб
- 17:10 24.08.2019
- Митинг-концерт в честь Дня флага собрал более 100 тыс человек
- 16:45 24.08.2019
- Новые испытания ракет в КНДР разочаровали Соединенное Королевство - Британский МИД
- 16:15 24.08.2019
- Перед открытием саммита G7 прошла встреча Макрона и Трампа за рабочим завтраком
- 15:30 24.08.2019
- Правительство ФРГ продолжает требовать удалить скандальный сайт "Миротворец"
- 14:30 24.08.2019
- США и "Талибан" достигли соглашения по выводу иностранных войск из Афганистана - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать