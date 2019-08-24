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При крушении вертолета Ми-2 на Кубани погиб пилот - Южное СУ СК РФ

19:45 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет подтверждает гибель пилота в результате крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, на место ЧП выехали следователи. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, вечером 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района Краснодарского края упал вертолет Ми-2. Предварительно, в результате погиб один человек (пилот). В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.


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