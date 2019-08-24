0
0
0
НОВОСТИ

Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках

19:15 24.08.2019 Источник: НГ-Online

В Москве широко празднуется 350-летие государственного флага РФ. Гуляния, праздничные акции и концерты проводятся на 33 площадках мегаполиса.

Основные события - масштабный флешмоб и концерт - состоялись на проспекте Академика Сахарова. Кроме того, до 20.00 в музее-заповеднике "Коломенское" будет длиться IX Международный фестиваль "Казачья станица Москва". В саду "Эрмитаж" весь день проводится инклюзивный благотворительный фестиваль "Галафест", а в Екатерининском парке отмечается День Преображенского полка.

Также весь день проводится праздничная программа на Поклонной горе - там играют духовые оркестры, выступают наездники из Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. До 23.00 в парке будет работать открытый кинотеатр, где будут демонстрировать фильмы детских киностудий, проводить мастер-классы для детей и показывать работы конкурса фильмов о Москве из Instagram.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:45 24.08.2019
При крушении вертолета Ми-2 на Кубани погиб пилот - Южное СУ СК РФ
0
30
18:45 24.08.2019
Лайнер A321 по частям вывезен с кукурузного поля около аэропорта Жуковский
0
122
18:15 24.08.2019
На призыв отпустить Уилана МИД РФ напомнил о заключенных в ﻿США гражданах РФ
0
162
17:45 24.08.2019
Названа возможная причина несостоявшейся стыковки "Союз МС-14" с МКС
0
186
17:20 24.08.2019
Перед мингом-концертом на Сахарова провели масштабный флешмоб
0
188
17:10 24.08.2019
Митинг-концерт в честь Дня флага собрал более 100 тыс человек
0
225
16:45 24.08.2019
Новые испытания ракет в КНДР разочаровали Соединенное Королевство - Британский МИД
0
236
16:15 24.08.2019
Перед открытием саммита G7 прошла встреча Макрона и Трампа за рабочим завтраком
0
274
15:30 24.08.2019
Правительство ФРГ продолжает требовать удалить скандальный сайт "Миротворец"
0
333
14:30 24.08.2019
США и "Талибан" достигли соглашения по выводу иностранных войск из Афганистана - СМИ
0
345

Возврат к списку