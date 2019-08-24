Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках

19:15 Источник: НГ-Online

В Москве широко празднуется 350-летие государственного флага РФ. Гуляния, праздничные акции и концерты проводятся на 33 площадках мегаполиса.

Основные события - масштабный флешмоб и концерт - состоялись на проспекте Академика Сахарова. Кроме того, до 20.00 в музее-заповеднике "Коломенское" будет длиться IX Международный фестиваль "Казачья станица Москва". В саду "Эрмитаж" весь день проводится инклюзивный благотворительный фестиваль "Галафест", а в Екатерининском парке отмечается День Преображенского полка.

Также весь день проводится праздничная программа на Поклонной горе - там играют духовые оркестры, выступают наездники из Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. До 23.00 в парке будет работать открытый кинотеатр, где будут демонстрировать фильмы детских киностудий, проводить мастер-классы для детей и показывать работы конкурса фильмов о Москве из Instagram.