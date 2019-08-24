К миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе присоединится британский эсминец

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский эсминец HMS Defender ("Дефендер") присоединится к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Королевских ВМС.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в этой связи отметил, что "Великобритания готова защищать свободу судоходства всякий раз, когда она подвергается испытаниям".



