Греция: Из-за лесного пожара на острове Самос эвакуированы пять гостиниц

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греческие пожарные тушат лесной пожар на острове Самос, который возник в субботу вечером в районе Месокампос. Об этом сообщила Пожарная охрана.

На острове возникли два огненных фронта - в труднодоступной горной местности и в районе пляжа Гликориза. С огнем борется пожарная группировка в составе 31 пожарного на 13 транспортных средствах, а также четыре пеших группы, переброшенные на Самос по воздуху. До 20:00 по местному времени (совпадает с мск) в тушении пожара участвовали четыре пожарных самолета и два вертолета, которые непрерывно сбрасывали воду на источники огня.

По данным местных властей, к позднему вечеру ситуация с пожаром улучшилась. Тем не менее, как сообщил заместитель губернатора Самоса Никос Катраказос телеканалу "Антенна", в превентивных целях была проведена эвакуация в пяти гостиницах. Огонь жилым постройкам не угрожал, но была большая задымленность. Людей вывозили организованно на судах с двух местных пляжей. В операции участвовали катера Береговой охраны и портовых служб, два судна Frontex, а также частные катера. Всего по морю было перевезено 70 человек. В то же время сотни туристов, остановившихся в отелях этого района, были эвакуированы на туристических автобусах.



