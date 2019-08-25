Греция: Из-за лесного пожара на острове Самос эвакуированы пять гостиниц
10:15 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греческие пожарные тушат лесной пожар на острове Самос, который возник в субботу вечером в районе Месокампос. Об этом сообщила Пожарная охрана.
На острове возникли два огненных фронта - в труднодоступной горной местности и в районе пляжа Гликориза. С огнем борется пожарная группировка в составе 31 пожарного на 13 транспортных средствах, а также четыре пеших группы, переброшенные на Самос по воздуху. До 20:00 по местному времени (совпадает с мск) в тушении пожара участвовали четыре пожарных самолета и два вертолета, которые непрерывно сбрасывали воду на источники огня.
По данным местных властей, к позднему вечеру ситуация с пожаром улучшилась. Тем не менее, как сообщил заместитель губернатора Самоса Никос Катраказос телеканалу "Антенна", в превентивных целях была проведена эвакуация в пяти гостиницах. Огонь жилым постройкам не угрожал, но была большая задымленность. Людей вывозили организованно на судах с двух местных пляжей. В операции участвовали катера Береговой охраны и портовых служб, два судна Frontex, а также частные катера. Всего по морю было перевезено 70 человек. В то же время сотни туристов, остановившихся в отелях этого района, были эвакуированы на туристических автобусах.
НОВОСТИ
- 10:45 25.08.2019
- На саммите G7 обсудили вопрос возвращения к G8 для России в 2020 году
- 10:30 25.08.2019
- В КНДР прошли успешные испытания новой ракетной пусковой установки - агентство
- 20:45 24.08.2019
- К миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе присоединится британский эсминец
- 20:15 24.08.2019
- Трамп намерен бороться за реформирование ВТО
- 19:45 24.08.2019
- При крушении вертолета Ми-2 на Кубани погиб пилот - Южное СУ СК РФ
- 19:15 24.08.2019
- Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках
- 18:45 24.08.2019
- Лайнер A321 по частям вывезен с кукурузного поля около аэропорта Жуковский
- 18:15 24.08.2019
- На призыв отпустить Уилана МИД РФ напомнил о заключенных в США гражданах РФ
- 17:45 24.08.2019
- Названа возможная причина несостоявшейся стыковки "Союз МС-14" с МКС
- 17:20 24.08.2019
- Перед мингом-концертом на Сахарова провели масштабный флешмоб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать