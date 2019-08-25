В КНДР прошли успешные испытания новой ракетной пусковой установки - агентство
10:30 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
По его данным, Ким Чен Ын в субботу "наблюдал за тестовым запуском недавно разработанной очень большой ракетной пусковой установки". "Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики новой системы достигли предустановленных параметров", - говорится в тексте публикации.
О проведенных КНДР запусках ракет сообщило в субботу правительство Японии. По данным министерства обороны этой страны, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими. Никакой прямой угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, отметили в ведомстве. Военные Южной Кореи, по сведениям Рёнхап, сообщили, что ракеты пролетели около 380 км в сторону Японского моря.
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