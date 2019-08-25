На саммите G7 обсудили вопрос возвращения к G8 для России в 2020 году

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Группы семи, которые встречаются во французском Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом в воскресенье сообщило японское агентство Киодо.

Представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Президент США Дональд Трамп и председательствующей сейчас в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшейся во вторник телефонной беседы сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.