Следующая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС назначена на 27 августа

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая попытка стыковки российского корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС) назначена на 06:12 мск вторника, 27 августа. Об этом сообщается в аккаунте станции в Twitter, который ведет НАСА.

"Российский корабль "Союз" предпримет вторую попытку стыковки в понедельник в 23:12 по времени Восточного побережья США (соответствует 06:12 мск вторника - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.



