Следующая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС назначена на 27 августа
11:15 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторая попытка стыковки российского корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС) назначена на 06:12 мск вторника, 27 августа. Об этом сообщается в аккаунте станции в Twitter, который ведет НАСА.
"Российский корабль "Союз" предпримет вторую попытку стыковки в понедельник в 23:12 по времени Восточного побережья США (соответствует 06:12 мск вторника - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
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