В Москве ожидается до 22 градусов тепла и переменная облачность без осадков - Гидрометцентр
11:45 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность без осадков и до 22 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура в столице составит плюс 20-22 градуса. В Подмосковье температура будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла. Ветер северный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Ночью в столичном регионе ожидается 8-10 градусов тепла в Москве, а в центре столицы температура не опустится ниже 12 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 12:15 25.08.2019
- Автомобильный мост обвалился около Харьковской окружной дороги
- 11:20 25.08.2019
- Мероприятия ко Дню флага России в столице посетили почти 500 тысяч человек
- 11:15 25.08.2019
- Следующая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС назначена на 27 августа
- 10:45 25.08.2019
- На саммите G7 обсудили вопрос возвращения к G8 для России в 2020 году
- 10:30 25.08.2019
- В КНДР прошли успешные испытания новой ракетной пусковой установки - агентство
- 10:15 25.08.2019
- Греция: Из-за лесного пожара на острове Самос эвакуированы пять гостиниц
- 20:45 24.08.2019
- К миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе присоединится британский эсминец
- 20:15 24.08.2019
- Трамп намерен бороться за реформирование ВТО
- 19:45 24.08.2019
- При крушении вертолета Ми-2 на Кубани погиб пилот - Южное СУ СК РФ
- 19:15 24.08.2019
- Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать