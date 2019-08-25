Мероприятия ко Дню флага России в столице посетили почти 500 тысяч человек
11:20 25.08.2019
Многочисленные праздничные акции, посвященные Дню флага России, в Москве посетили примерно 500 тыс. горожан. По данным официального сайта мэра столицы, праздник отмечали на нескольких десятках площадок как в центре мегаполиса, так и на периферии, и проводились мероприятия в разных форматах, например, флешмобы, митинги, концерты, шествия, мастер-классы и кинопоказы.
«Около 500 тыс. человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. Там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления», - сказано в сообщении на сайте.
Наиболее крупными площадками для празднований стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», ВДНХ, Екатерининский парк и сад «Эрмитаж». На митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, по данным организаторов, в минувшую субботу побывали более 110 тыс. человек, на праздничных площадках ВДНХ насчитали примерно 100 тыс. человек.
Празднование продолжится и сегодня, 25 августа. В парке Олимпийской деревни будут проведены мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах российского флага. А в парке «Фили» научат изготавливать сувенирные флажки при помощи 3D-ручки и создавать картины из цветного песка. В парке «Митино» с 17.00 до 18.00 состоится музыкальный концерт «Летний карнавал», в парке «Ходынское поле» также будут проводиться тематические творческие мастер-классы. А на Поклонной горе состоятся выступления Дениса Майданова, Владимира Девятова и Алексея Хворостяна.
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