В Кривом Роге огонь уничтожил храм князей Бориса и Глеба - ГСЧС

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Храм князей Бориса и Глеба канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сгорел в Кривом роге. Об этом сообщила в воскресенье Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров", - говорится в сообщении. В ГСЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.

Пожар в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской православной церкви в Ингулецком районе Кривого Рога возник в ночь на 25 августа. Спасателям удалось его ликвидировать в воскресенье утром.

К работам привлекались 11 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы пожарно-спасательной техники.