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Президенты США и Польши могут подписать соглашение о военном сотрудничестве в Варшаве

13:45 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита в Варшаву американского лидера (31 августа - 2 сентября) могут подписать соглашение о военном взаимодействии двух стран. Об этом заявил в воскресенье на брифинге глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

По его словам, в программе визита Трампа в Польшу - участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, встречи с президентом и премьером республики. Как отметил Щерский, точная программа будет утверждена на будущей неделе.

"Сейчас обсуждаются несколько документов, которые возможно будут подписаны во время визита", - сказал Щерский, подчеркнув, что "одно из них посвящено военному сотрудничеству". "Это будет уточнение документа, подписанного президентами в Вашингтоне и подтверждение его действия", - пояснил он.

В середине июня Трамп на совместной с Дудой пресс- конференции в Белом доме сообщил, что Варшава на свои средства построит объект для размещения дополнительной 1 тыс. американских военнослужащих. Он подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. По его словам, речь шла о 2 тысячах военнослужащих.

В настоящее время в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. 

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