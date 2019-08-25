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Ливийский госпиталь объявил режим ЧС после налета ВВС ЛНА - СМИ

14:30 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпиталь ливийского города Гарьян объявил режим ЧС после совершенного минувшей ночью налета ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) на один из прилегающих к городу районов. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал "Эфригейт ньюс".

По имеющейся информации, главный госпиталь Гарьяна переведен в режим чрезвычайной ситуации ввиду "поступления убитых и раненых в результате воздушной бомбардировки". О точном числе погибших и пострадавших в ходе авианалета не сообщается.

Как отмечает "Эфригейт ньюс", военно-воздушные силы ЛНА провели несколько ночных бомбардировок в одном из пригородов Гарьяна, Гут ар-Рих. 



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