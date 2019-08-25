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“Мадонна делла Лоджиа” Боттичелли из Флоренции приедет во Владивосток, а затем в Санкт-Петербург

15:00 25.08.2019 Источник: НГ-Online

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Сандро Боттичелли. Мадонна делла Лоджиа.
Галереи Уффици, Флоренция
Картину Боттичелли впервые покажут в России в рамках V Восточного экономического форума (4-6 сентября). Сначала она будет представлена в Дальневосточном федеральном университете (4-5 сентября), потом в Приморской государственной картинной галерее (8 сентября - 6 ноября), а затем, к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, ее перевезут в Эрмитаж, где произведение можно будет увидеть с 17 ноября по 16 февраля 2020 года.

«Мы решили привезти шедевр итальянской живописи на Дальний Восток РФ, чтобы дополнить программу такого престижного мероприятия, как ВЭФ, инициативой, которая дала бы возможность жителям этого прекрасного региона ближе познакомиться с культурным наследием нашей страны. Сандро Боттичелли – один из наиболее известных во всём мире итальянских художников. В России картин этого мастера совсем немного, они находятся в Москве и Санкт-Петербурге", - говорит посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Он возглавит итальянскую делегацию, которая впервые примет участие в Восточном экономическом форуме. "Итальянские компании, решившие взять на себя роль первопроходцев, намерены внести свой вклад в долгосрочное индустриальное развитие этой территории, предоставляя свои инновационные и конкурентоспособные ноу-хау", - сообщает пресс-служба посольства Италии в Москве.

По информации посольства Италии в Москве

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