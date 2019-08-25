Лондон не собирается платить 48 млрд долларов отступных ЕС - Джонсон
15:45 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания не обязана выплачивать в полном объеме отступные в размере 39 млрд фунтов стерлингов (48 млрд долларов) в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в эфире телеканала ITV (Ай-ти-ви) на полях саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице.
"Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 млрд фунтов, собственно говоря, больше не должны", - сказал он.
Таким образом, глава британского правительства подтвердил распространенную СМИ информацию, что Лондон по своему усмотрению уменьшит размер отступных за выход страны из ЕС с 39 млрд фунтов стерлингов до 9 млрд фунтов (11 млрд долларов) в случае реализации Brexit с отсутствием сделки. Как подчеркнула газета "Мейл он санди", отсутствие компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit может привести к тому, что согласованная с Брюсселем правительством премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть и вовсе сокращена до 7 млрд фунтов (8,6 млрд долларов).
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