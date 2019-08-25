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Из-за украинских пошлин почти вдвое сократились поставки дизельного топлива из РФ

16:30 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы поставок дизельного топлива из России на Украину в августе уменьшились вдвое из-за ввода пошлин со стороны Киева. Об этом сообщил в воскресенье представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

"В августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее", - написал он в "Фейсбуке". При этом Герус заверил, что речь о дефиците дизтоплива не идет, так как "увеличились поставки из Белоруссии, стран ЕС и с морских направлений".

Герус также заявил, что цены на дизтопливо в стране несколько снизились, что, как он утверждает, доказывает, что решение Киева о вводе пошлин было "продуманным, своевременным и эффективно имплементированным".

17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября. 

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