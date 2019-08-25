Франция сделает Ирану предупреждение

20:30 Источник: НГ-Online

Участники саммита «большой семерки» во Франции договорились, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон сделал Ирану предупреждение о недопустимости эскалации событий на Ближнем Востоке.

Агентство Reuters приводит слова источника в Елисейском дворце, согласно которому, в Тегеран будет направлен сигнал о том, что необходимо продолжать соблюдение пунктов «ядерной сделки» и избегать военной напряженности.

«Как хозяин «большой семерки», президент (Франции – «НГ») действительно получил право согласовывать и отправлять послания иранским властям на основе обменов мнениями, которые состоялись у нас», - сказал, в частности, французский чиновник, не предоставив при этом никаких подробностей.

Европейские лидеры пытались смягчить назревающую конфронтацию между Ираном и Соединенными Штатами с тех пор, как президент США Дональд Трамп принял решение прекратить участие США в «ядерной сделке» При этом Франция претендовала на роль одного из главных посредников в урегулировании конфликта.

Игорь Субботин