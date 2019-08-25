Франция сделает Ирану предупреждение
20:30 25.08.2019 Источник: НГ-Online
Участники саммита «большой семерки» во Франции договорились, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон сделал Ирану предупреждение о недопустимости эскалации событий на Ближнем Востоке.
Агентство Reuters приводит слова источника в Елисейском дворце, согласно которому, в Тегеран будет направлен сигнал о том, что необходимо продолжать соблюдение пунктов «ядерной сделки» и избегать военной напряженности.
«Как хозяин «большой семерки», президент (Франции – «НГ») действительно получил право согласовывать и отправлять послания иранским властям на основе обменов мнениями, которые состоялись у нас», - сказал, в частности, французский чиновник, не предоставив при этом никаких подробностей.
Европейские лидеры пытались смягчить назревающую конфронтацию между Ираном и Соединенными Штатами с тех пор, как президент США Дональд Трамп принял решение прекратить участие США в «ядерной сделке» При этом Франция претендовала на роль одного из главных посредников в урегулировании конфликта.
Игорь Субботин
НОВОСТИ
- 21:45 25.08.2019
- Макронон провел встречу с главой МИДа Ирана на полях G7 в Биаррице
- 21:15 25.08.2019
- Явка на выборах в Абхазии превысила 56%, нарушений не зарегистрировано - ЦИК
- 19:30 25.08.2019
- В 75-летия освобождения от фашистской оккупации в Париже прошли обширные торжества
- 18:30 25.08.2019
- В ходе разгона групп демонстрантов полиция Гонконга была вынуждена применить огнестрельное оружие
- 17:45 25.08.2019
- В Биарриц, где проходит саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
- 17:15 25.08.2019
- За право выдвижения на выборах 2020 года намерен бороться с Трампом бывший конгрессмен Уолш
- 16:30 25.08.2019
- Из-за украинских пошлин почти вдвое сократились поставки дизельного топлива из РФ
- 15:45 25.08.2019
- Лондон не собирается платить 48 млрд долларов отступных ЕС - Джонсон
- 15:00 25.08.2019
- “Мадонна делла Лоджиа” Боттичелли из Флоренции приедет во Владивосток, а затем в Санкт-Петербург
- 14:30 25.08.2019
- Ливийский госпиталь объявил режим ЧС после налета ВВС ЛНА - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать