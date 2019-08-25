0
0
18
НОВОСТИ

Афганистан: При взрыве рядом с генконсульством Пакистана пострадал полицейский и два посетителя

22:45 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере три человека, в том числе полицейский, пострадали в результате взрыва близ территории генерального консульства Пакистана в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье на своей странице в "Твиттере" сообщил официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Фейсал.

По его словам, никто из сотрудников консульства не пострадал. "Поступают сообщения, что ранения получили один сотрудник правоохранительных органов и два посетителя", - указал Фейсал.

"Мы находимся в контакте с афганскими властями для укрепления безопасности объектов и сотрудников генерального консульства", - добавил представитель пакистанского МИД.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:51 25.08.2019
На Поклонной горе День флага России отпраздновали более 20 тысяч человек
0
58
22:15 25.08.2019
Из сектора Газа по Израилю были запущены три ракеты, две перехвачены - армия
0
105
21:45 25.08.2019
Макронон провел встречу с главой МИДа Ирана на полях G7 в Биаррице
0
145
21:15 25.08.2019
Явка на выборах в Абхазии превысила 56%, нарушений не зарегистрировано - ЦИК
0
171
20:30 25.08.2019
Франция сделает Ирану предупреждение
0
223
19:30 25.08.2019
В 75-летия освобождения от фашистской оккупации в Париже прошли обширные торжества
0
253
18:30 25.08.2019
В ходе разгона групп демонстрантов полиция Гонконга была вынуждена применить огнестрельное оружие
0
293
17:45 25.08.2019
В Биарриц, где проходит саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
0
313
17:15 25.08.2019
За право выдвижения на выборах 2020 года намерен бороться с Трампом бывший конгрессмен Уолш
0
333
16:30 25.08.2019
Из-за украинских пошлин почти вдвое сократились поставки дизельного топлива из РФ
0
377

Возврат к списку