Афганистан: При взрыве рядом с генконсульством Пакистана пострадал полицейский и два посетителя

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере три человека, в том числе полицейский, пострадали в результате взрыва близ территории генерального консульства Пакистана в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье на своей странице в "Твиттере" сообщил официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Фейсал.

По его словам, никто из сотрудников консульства не пострадал. "Поступают сообщения, что ранения получили один сотрудник правоохранительных органов и два посетителя", - указал Фейсал.

"Мы находимся в контакте с афганскими властями для укрепления безопасности объектов и сотрудников генерального консульства", - добавил представитель пакистанского МИД.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.



