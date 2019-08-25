Афганистан: При взрыве рядом с генконсульством Пакистана пострадал полицейский и два посетителя
22:45 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере три человека, в том числе полицейский, пострадали в результате взрыва близ территории генерального консульства Пакистана в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье на своей странице в "Твиттере" сообщил официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Фейсал.
По его словам, никто из сотрудников консульства не пострадал. "Поступают сообщения, что ранения получили один сотрудник правоохранительных органов и два посетителя", - указал Фейсал.
"Мы находимся в контакте с афганскими властями для укрепления безопасности объектов и сотрудников генерального консульства", - добавил представитель пакистанского МИД.
Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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