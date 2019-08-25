На Поклонной горе День флага России отпраздновали более 20 тысяч человек
22:51 25.08.2019
Празднования Дня флага в Москве завершилось на Поклонное горе, где в торжественной акции, посвященной 350-летию триколора, по данным ее организаторов, приняли участие более 20 тыс. человек. Мероприятия в Парке Победы завершали серию многочисленных мероприятий, проводившихся в разных частях мегаполиса 22-25 августа. Праздничные события - митинги, мастер-классы, флешмобы, концерты, - были оргунизованы более чем на 30 площадках в центре и на периферии столицы РФ.
Самым масштабным стал митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова, который, по данным городских властей, посетили примерно 110 тысяч граждан. В целом, в торжествах, согласно сведениям мэрии, участвовали примерно 0,5 млн человек.
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