Российская космическая медицина заинтересовала зарубежных партнеров - ОРКК

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные партнеры проявили интерес к российским медицинским услугам, оказываемым космонавтам. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Существует еще один интересный сегмент, который вызывает живой интерес у наших зарубежных партнеров - медицинские услуги, основанные на многолетнем опыте и уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов, так называемая "космическая медицина", - отметили в корпорации.

В ОРКК пояснили, что интерес для экспорта предоставляет и телемедицина, которая "решает задачу оказания высококвалифицированной медицинской помощи в странах с недостаточным количеством медицинских центров или их удаленностью от населенных пунктов".