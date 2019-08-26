0
0
52
НОВОСТИ

Российская космическая медицина заинтересовала зарубежных партнеров - ОРКК

07:30 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные партнеры проявили интерес к российским медицинским услугам, оказываемым космонавтам. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Существует еще один интересный сегмент, который вызывает живой интерес у наших зарубежных партнеров - медицинские услуги, основанные на многолетнем опыте и уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов, так называемая "космическая медицина", - отметили в корпорации.

В ОРКК пояснили, что интерес для экспорта предоставляет и телемедицина, которая "решает задачу оказания высококвалифицированной медицинской помощи в странах с недостаточным количеством медицинских центров или их удаленностью от населенных пунктов".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:00 26.08.2019
«Российский» вопрос привел к ссоре на G7
0
76
07:50 26.08.2019
В Сахалинской области зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6
0
75
07:40 26.08.2019
Абхазия: В первом туре выборов главы государства лидирует действующий президент
0
82
22:51 25.08.2019
На Поклонной горе День флага России отпраздновали более 20 тысяч человек
0
468
22:45 25.08.2019
Афганистан: При взрыве рядом с генконсульством Пакистана пострадал полицейский и два посетителя
0
477
22:15 25.08.2019
Из сектора Газа по Израилю были запущены три ракеты, две перехвачены - армия
0
516
21:45 25.08.2019
Макронон провел встречу с главой МИДа Ирана на полях G7 в Биаррице
0
520
21:15 25.08.2019
Явка на выборах в Абхазии превысила 56%, нарушений не зарегистрировано - ЦИК
0
528
20:30 25.08.2019
Франция сделает Ирану предупреждение
0
560
19:30 25.08.2019
В 75-летия освобождения от фашистской оккупации в Париже прошли обширные торжества
0
576

Возврат к списку