«Российский» вопрос привел к ссоре на G7

08:00 Источник: НГ-Online

Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 во французском Биаррице поссорился с коллегами из других стран, настаивая на возвращении к формату «восьмерки» - с участием РФ. Об этом пишет британская Guardian.

Дипломатические источники сообщили газете, что инцидент произошел на ужине. Глава Белого дома в ходе мероприятия настаивал на том, что Россия должна вновь присоединиться к международному формату, отвергая все аргументы коллег.

В этой инициативе Трампа поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, сохранил нейтралитет в данном вопросе, остальные же выступили против.

Большинство лидеров «семерки» настаивали на том, что форум - это «семья, клуб, сообщество либеральных демократий». Ценностям этой платформы Москва, по их словам не отвечает. Трамп же делал акцент на том, что для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и Северной Кореей, необходимо присутствие России.

25 августа дипломатический источник в институтах ЕС сообщил ТАСС о том, что лидеры стран G7 подробно обсудили на саммите в Биаррице отношения с РФ, но не достигли согласия по возвращению к формату G8. По его словам, G7 сейчас объективно заинтересована в возвращении России в организацию ввиду обостряющейся политической конкуренции с «большой двадцаткой».

Игорь Субботин

