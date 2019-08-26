По военной базе ХАМАС был нанесен ответный удар израильскими ВВС
08:30 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС Израиля нанесли удар по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный ранее палестинскими радикалами обстрел израильской территории. Об этом в понедельник сообщила в "Твиттере" пресс-служба Армии обороны Израиля.
Как отмечается в заявлении, израильская авиация нанесла удар "по нескольким целям на территории военной базы ХАМАС в северной части сектора Газа", в том числе по зданию, в котором располагался офис командира одного из батальонов радикального движения.
"Атака была осуществлена в ответ на совершенный ранее ракетный обстрел из сектора Газа", - говорится в заявлении. Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.
В воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО.
НОВОСТИ
- 10:00 26.08.2019
- В Екатеринбурге обсудят судьбу произведения "Супрематический крест"
- 09:32 26.08.2019
- Законность состава ВАК оспаривают в Верховном суде
- 09:20 26.08.2019
- Трамп предлагал разрушать ураганы ядерным оружием - Axios
- 09:05 26.08.2019
- Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
- 09:00 26.08.2019
- Экипаж "Союза МС-13" успешно завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС
- 08:50 26.08.2019
- Торговая война США и КНР спровоцировала мощное падение на Токийской фондовой бирже
- 08:40 26.08.2019
- США хотят оградить Средиземноморье от Ирана
- 08:00 26.08.2019
- «Российский» вопрос привел к ссоре на G7
- 07:50 26.08.2019
- В Сахалинской области зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6
- 07:40 26.08.2019
- Абхазия: В первом туре выборов главы государства лидирует действующий президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать