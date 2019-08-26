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По военной базе ХАМАС был нанесен ответный удар израильскими ВВС

08:30 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Израиля нанесли удар по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный ранее палестинскими радикалами обстрел израильской территории. Об этом в понедельник сообщила в "Твиттере" пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как отмечается в заявлении, израильская авиация нанесла удар "по нескольким целям на территории военной базы ХАМАС в северной части сектора Газа", в том числе по зданию, в котором располагался офис командира одного из батальонов радикального движения.

"Атака была осуществлена в ответ на совершенный ранее ракетный обстрел из сектора Газа", - говорится в заявлении. Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

В воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО.


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