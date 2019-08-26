Торговая война США и КНР спровоцировала мощное падение на Токийской фондовой бирже

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 09:30 по местному времени (03:30 мск) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 2,08% до отметки в 20 279,23 пункта. Отметился мощным падением и курс доллара к японской иене - с открытия валютных торгов он снизился на 1,42% и вышел на отметку 105,12 иен за доллар.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин, сопровождающий Трампа на саммите Группы семи (G7) во французском Биаррице, заявил, что президент Дональд Трамп твердо намерен вводить тарифы, если не будет какой-либо подвижки на торговых переговорах с Китаем, а также готов рассмотреть все имеющиеся возможности в случае, если КНР предпримет меры в ответ на вводимые США повышенные тарифы на китайские товары.