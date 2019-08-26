0
0
94
НОВОСТИ

Торговая война США и КНР спровоцировала мощное падение на Токийской фондовой бирже

08:50 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 09:30 по местному времени (03:30 мск) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 2,08% до отметки в 20 279,23 пункта. Отметился мощным падением и курс доллара к японской иене - с открытия валютных торгов он снизился на 1,42% и вышел на отметку 105,12 иен за доллар.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин, сопровождающий Трампа на саммите Группы семи (G7) во французском Биаррице, заявил, что президент Дональд Трамп твердо намерен вводить тарифы, если не будет какой-либо подвижки на торговых переговорах с Китаем, а также готов рассмотреть все имеющиеся возможности в случае, если КНР предпримет меры в ответ на вводимые США повышенные тарифы на китайские товары.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 26.08.2019
В Екатеринбурге обсудят судьбу произведения "Супрематический крест"
0
8
09:32 26.08.2019
Законность состава ВАК оспаривают в Верховном суде
0
81
09:20 26.08.2019
Трамп предлагал разрушать ураганы ядерным оружием - Axios
0
86
09:05 26.08.2019
Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
0
121
09:00 26.08.2019
Экипаж "Союза МС-13" успешно завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС
0
125
08:40 26.08.2019
США хотят оградить Средиземноморье от Ирана
0
138
08:30 26.08.2019
По военной базе ХАМАС был нанесен ответный удар израильскими ВВС
0
136
08:00 26.08.2019
«Российский» вопрос привел к ссоре на G7
0
202
07:50 26.08.2019
В Сахалинской области зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6
0
166
07:40 26.08.2019
Абхазия: В первом туре выборов главы государства лидирует действующий президент
0
171

Возврат к списку