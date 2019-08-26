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НОВОСТИ

США хотят оградить Средиземноморье от Ирана

08:40 26.08.2019 Источник: НГ-Online

Американская администрация выступает категорически против того, чтобы иранскому танкеру Adrian Darya позволили разгрузиться в одном из средиземноморских портов. Об этом сообщил в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Все варианты рассматриваются, чтобы остановить Иран в финансировании терроризма, дестабилизации в мире и нарушении международных санкций, - написал Болтон. - Нельзя позволить танкеру Adrian Darya с незаконной нефтью разгрузиться в одном из портов»

Еще 25 августа заместитель командующего иранской армией контр- адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что ВМС Ирана готовы – в случае необходимости – сопровождать танкер Adrian Darya в Средиземном море.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранское «черное золото» в Сирию в нарушение санкционных хапретов. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

Игорь Субботин

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