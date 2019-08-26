Экипаж "Союза МС-13" успешно завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС
09:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипаж пилотируемого "Союза МС-13" в понедельник успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль - "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.
Маневр начался в 06:35 мск и завершился через 25 минут - в 07:00 мск, передает корр. ТАСС из подмосковного Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция операции.
Стыковку провел в ручном режиме командир корабля - российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов НАСА и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).
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