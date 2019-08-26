Трамп предлагал разрушать ураганы ядерным оружием - Axios

09:20 Источник: RNS

Президент США Дональд Трамп не раз предлагал чиновникам Министерства национальной безопасности изучить возможность использования ядерных бомб в борьбе с ураганами, которые угрожают стране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Трамп предлагал сбрасывать бомбы в эпицентр ураганов, чтобы те «разрушались», не достигая территории США.



«Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их (ураганы)? Они начинают формироваться у побережья Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?» — привел источник слова Трампа, сказанные им на одном из совещаний.



По словам истопника портала, присутствовавшие на этом заседании пообещали американскому лидеру рассмотреть эту идею. В реальности же, чиновники были поражены эти предложением. RNS

