Трамп предлагал разрушать ураганы ядерным оружием - Axios
09:20 26.08.2019 Источник: RNS
Президент США Дональд Трамп не раз предлагал чиновникам Министерства национальной безопасности изучить возможность использования ядерных бомб в борьбе с ураганами, которые угрожают стране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, Трамп предлагал сбрасывать бомбы в эпицентр ураганов, чтобы те «разрушались», не достигая территории США.
«Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их (ураганы)? Они начинают формироваться у побережья Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?» — привел источник слова Трампа, сказанные им на одном из совещаний.
По словам истопника портала, присутствовавшие на этом заседании пообещали американскому лидеру рассмотреть эту идею. В реальности же, чиновники были поражены эти предложением. RNS
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