Законность состава ВАК оспаривают в Верховном суде
09:32 26.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
«Диссернет» и «Агора» просят Верховный суд РФ признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней. Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии. Из-за этого любые решения ВАК априори являются незаконными, говорится в иске.
В Минобрнауки, которому подчиняется ВАК, заявляют о легитимности нового состава комиссии. Коммерсантъ
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