Над Донецком будет поднят украинский флаг, заявил Порошенко

10:05 Источник: Газета.Ru

Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Об этом он написал в фейсбуке.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время дня города, поздравив жителей Донецка с праздником. По его словам, настанет время, когда это произойдет.

«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!», — подчеркнул Порошенко.



До этого экс-президент также обещал, что над Донецком будет развеваться флаг Украины.



Помимо этого, он неоднократно выражал уверенность, что украинский флаг поднимут и над российскими городами, в частности над Севастополем и Ялтой. Газета.Ru

