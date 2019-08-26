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Над Донецком будет поднят украинский флаг, заявил Порошенко

10:05 26.08.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Об этом он написал в фейсбуке.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время дня города, поздравив жителей Донецка с праздником. По его словам, настанет время, когда это произойдет.

«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!», — подчеркнул Порошенко.

До этого экс-президент также обещал, что над Донецком будет развеваться флаг Украины.

Помимо этого, он неоднократно выражал уверенность, что украинский флаг поднимут и над российскими городами, в частности над Севастополем и Ялтой.  Газета.Ru

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