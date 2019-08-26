"Почте России" необходимо 85 млрд на преобразование отделений в центры торговли и услуг
10:32 26.08.2019 Источник: Известия
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений. Расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы (есть в распоряжении «Известий»), которую госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства. Свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений, эти ведомства, как планирует «Почта России», должны предоставить уже к 1 сентября.
Однако пока, как показал опрос «Известий», ни одно министерство не готово сообщить о согласовании концепции, что ставит под сомнение возможность реализации проекта с 2020 года. Кроме того, как сообщил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением документа, большая проблема может возникнуть с финансированием грандиозных планов «Почты России».
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