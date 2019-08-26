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Норвегия выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути

11:05 26.08.2019 Источник: Известия

Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Она отметила, что пока не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы.

Однако в посольстве РФ в Осло заявили «Известиям», что Москва не планирует использовать трассу совместно с Норвегией, поскольку маршрут считается национальной транспортной артерией России. При этом Москва открыта для диалога со всеми международными партнерами по Севморпути.

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