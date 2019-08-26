ВС Турции направили к границе с Сирией колонну бронетехники - ТВ
11:20 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкое командование перебросило к сирийской границе в район расположения турецко- американского Центра проведения совместных операций колонну бронетехники. Об этом в понедельник сообщает телеканал Си- эн-эн-тюрк.
Техника вышла с территории командования 20-й бронетанковой бригады в городе Шанлыурфа и проследовала в расположение Третьего командования погранвойск на границе с Сирией в районе Акчакале. В этой военной части 24 августа начал работу Центр проведения совместных операций Турции и США. В составе колонны были танки, бронемашины, грузовики с боеприпасами.
О целях переброски войск не сообщается, однако турецкое командование в последние месяцы планомерно наращивает присутствие войск на границе с Сирией.
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