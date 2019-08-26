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НОВОСТИ

Названы регионы, население которых более других нуждается в отсрочке по ипотеке

12:05 26.08.2019 Источник: Известия

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»). Этот показатель продолжает расти в Адыгее, Ростовской области и в Чечне — на эти субъекты также придется большое количество заявок, считают эксперты.

 При этом в крупнейшие российские банки в первый месяц работы механизма уже начали обращаться клиенты с просьбой реструктуризировать жилищный займ по новым выгодным условиям. Их количество пока исчисляется единицами, но у этого инструмента большой потенциал, отметили эксперты.

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