0
0
77
НОВОСТИ

Художник Покрас Лампас утверждает, что получает угрозы из-за арт-объекта в Екатеринбурге

12:20 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Художник Покрас Лампас заявил в понедельник, что получает угрозы в свой адрес из-за конфликтной ситуации вокруг арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.

"Мне присылают разные видео и сообщения. Некоторые агрессивно настроены. Меня сложно испугать или спровоцировать. Я вижу огромную поддержку - это самое важное", - сказал он по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Недовольные изображением супрематического креста в работе Покраса Лампаса жители Екатеринбурга в воскресенье вышли на пикет. Организаторы фестиваля Stenograffia совместно с художником решили отложить запланированный на 26 августа приезд Лампаса для восстановления арт-объекта, который был испорчен коммунальными службами, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.

Сам художник отметил, что если бы он не отменил свою поездку, то конфликт бы только обострился. "Некоторые представители православного сообщества не видят проблемы в работе. Но есть люди, которые вышли вчера на площадь и которые недовольны. Мы готовы к диалогу со всеми людьми, объяснить ситуацию и решить проблему", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 26.08.2019
Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
0
15
12:32 26.08.2019
В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси
0
70
12:15 26.08.2019
Гулянья по случаю Дня флага России в столице в выходные посетили 500 тысяч человек
0
90
12:05 26.08.2019
Названы регионы, население которых более других нуждается в отсрочке по ипотеке
0
109
12:00 26.08.2019
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке, два человека погибли - источник
0
120
11:32 26.08.2019
За нападение собак опасных пород на людей предлагают ввести уголовное наказание для хозяев животных
0
144
11:20 26.08.2019
ВС Турции направили к границе с Сирией колонну бронетехники - ТВ
0
171
11:05 26.08.2019
Норвегия выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути
0
198
11:00 26.08.2019
Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7
0
186
10:32 26.08.2019
"Почте России" необходимо 85 млрд на преобразование отделений в центры торговли и услуг
0
200

Возврат к списку