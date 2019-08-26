Художник Покрас Лампас утверждает, что получает угрозы из-за арт-объекта в Екатеринбурге
12:20 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Художник Покрас Лампас заявил в понедельник, что получает угрозы в свой адрес из-за конфликтной ситуации вокруг арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
"Мне присылают разные видео и сообщения. Некоторые агрессивно настроены. Меня сложно испугать или спровоцировать. Я вижу огромную поддержку - это самое важное", - сказал он по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Недовольные изображением супрематического креста в работе Покраса Лампаса жители Екатеринбурга в воскресенье вышли на пикет. Организаторы фестиваля Stenograffia совместно с художником решили отложить запланированный на 26 августа приезд Лампаса для восстановления арт-объекта, который был испорчен коммунальными службами, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.
Сам художник отметил, что если бы он не отменил свою поездку, то конфликт бы только обострился. "Некоторые представители православного сообщества не видят проблемы в работе. Но есть люди, которые вышли вчера на площадь и которые недовольны. Мы готовы к диалогу со всеми людьми, объяснить ситуацию и решить проблему", - добавил он.
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