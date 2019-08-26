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НОВОСТИ

В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси

12:32 26.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр, сообщил телеканал Би-би-си. Работа художника появилась на здании в 2017 году.

Работа стала одной из основных достопримечательностей города. Бэнкси нарисовал рабочего, который сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС. Стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов. Местные жители называют закрашивание граффити вандализмом.  Коммерсантъ

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