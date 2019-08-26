В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси
12:32 26.08.2019 Источник: Коммерсант.ru
Граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр, сообщил телеканал Би-би-си. Работа художника появилась на здании в 2017 году.
Работа стала одной из основных достопримечательностей города. Бэнкси нарисовал рабочего, который сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС. Стоимость работы оценили в 1 млн фунтов стерлингов. Местные жители называют закрашивание граффити вандализмом. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 13:00 26.08.2019
- Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
- 12:20 26.08.2019
- Художник Покрас Лампас утверждает, что получает угрозы из-за арт-объекта в Екатеринбурге
- 12:15 26.08.2019
- Гулянья по случаю Дня флага России в столице в выходные посетили 500 тысяч человек
- 12:05 26.08.2019
- Названы регионы, население которых более других нуждается в отсрочке по ипотеке
- 12:00 26.08.2019
- Взрыв прогремел в жилом доме в Находке, два человека погибли - источник
- 11:32 26.08.2019
- За нападение собак опасных пород на людей предлагают ввести уголовное наказание для хозяев животных
- 11:20 26.08.2019
- ВС Турции направили к границе с Сирией колонну бронетехники - ТВ
- 11:05 26.08.2019
- Норвегия выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути
- 11:00 26.08.2019
- Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7
- 10:32 26.08.2019
- "Почте России" необходимо 85 млрд на преобразование отделений в центры торговли и услуг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать