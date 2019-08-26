Гулянья по случаю Дня флага России в столице в выходные посетили 500 тысяч человек

12:15

На различных акциях, посвященных Дню флага России, в Москве в минувшие выходные побывали примерно 500 тыс. горожан, сообщают городские власти. По всему мегаполису – и в центре, и на окраинах, - действовали праздничные площадки, где проводились митинги, концерты, кинопоказы, флешмобы, мастер-классы.Самыми крупными оказались акции на проспекте Академика Сахарова (там был проведен флешмоб, в ходе которого волонтеры составили гигантское полотнище триколора из флагов регионов и общественных организаций, а так же митинг-концерт с участием известных артистов), и в Парке Победы на Поклонное горе (там выступали духовые оркестры и известные музыканты). Как отмечают организаторы, на проспект Сахарова пришли примерно 110 тыс. граждан, на еще более чем 30 площадках в парках, скверах и на площадях проводились менее крупные мероприятия, однако, по общему масштабу, нынешние торжества оказались самыми массовыми за все время празднования Дня флага.