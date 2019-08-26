Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Яковенко Александра Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в тексте.



В субботу посольство РФ в Великобритании сообщило, что временным поверенным в делах посольства назначен советник- посланник Иван Володин.



Яковенко был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.

