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Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании

13:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Яковенко Александра Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в тексте.

В субботу посольство РФ в Великобритании сообщило, что временным поверенным в делах посольства назначен советник- посланник Иван Володин.

Яковенко был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.

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