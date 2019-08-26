Двое российских пограничников задержаны в Литве
13:05 26.08.2019 Источник: Эхо Москвы
В Литве на Куршской косе задержаны двое российских пограничников. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Вооруженных пистолетами россиян заметили на территории Литвы поздно вечером с помощью систем видеонаблюдения. Они успели пройти на территорию соседнего государства на полкилометра. Сами пограничники заявили, что это произошло случайно. Эхо Москвы
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