США должны перестать недооценивать Китай - МИД КНР
13:32 26.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Соединённые Штаты не запугают Китай и должны перестать недооценивать его. Об этом говорится в заявлении МИДа КНР. В нём отмечается, что Пекин примет ответные меры в случае повышения Соединёнными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию.
Между тем, Дональд Трамп заявил, что готов сесть за стол переговоров. Американский президент утверждает, что Китай на самом деле хочет заключить торговую сделку. Он ссылается на телефонные звонки представителей китайского правительства. Эхо Москвы
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