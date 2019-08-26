Ответ на испытание США новой крылатой ракеты обязательно будет - Песков
14:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответ России на испытание Соединенными Штатами новой крылатой ракеты обязательно последует, Минобороны РФ уже приступило к выполнению соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет никаких сомнений, что он (ответ на испытание ракеты в США - прим. ТАСС) будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны", - сказал представитель Кремля. На вопрос о том, приступило ли Минобороны к выполнению указа президента о подготовке такого ответа, Песков заметил: "Вы же слышали поручения президента, они же были даны. Конечно".
Отвечая на вопрос о том, связано ли проведение в России различных военных учений в последние дни с подготовкой такого ответа, Песков отметил, что маневры - "это обычная работа российской армии". "<…> Вообще, в целом в последнее время [есть] достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
НОВОСТИ
- 14:32 26.08.2019
- Кремль исходит из официальных заключений об отсутствии загрязнения под Северодвинском
- 14:12 26.08.2019
- Реальные доходы граждан растут медленно, это не может не вызывать беспокойство - Путин
- 13:32 26.08.2019
- США должны перестать недооценивать Китай - МИД КНР
- 13:20 26.08.2019
- Представитель Зеленского в Раде анонсировал "много изменений" в Конституции Украины
- 13:05 26.08.2019
- Двое российских пограничников задержаны в Литве
- 13:00 26.08.2019
- Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
- 12:32 26.08.2019
- В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси
- 12:20 26.08.2019
- Художник Покрас Лампас утверждает, что получает угрозы из-за арт-объекта в Екатеринбурге
- 12:15 26.08.2019
- Гулянья по случаю Дня флага России в столице в выходные посетили 500 тысяч человек
- 12:05 26.08.2019
- Названы регионы, население которых более других нуждается в отсрочке по ипотеке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать