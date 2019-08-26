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Ответ на испытание США новой крылатой ракеты обязательно будет - Песков

14:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ России на испытание Соединенными Штатами новой крылатой ракеты обязательно последует, Минобороны РФ уже приступило к выполнению соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет никаких сомнений, что он (ответ на испытание ракеты в США - прим. ТАСС) будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны", - сказал представитель Кремля. На вопрос о том, приступило ли Минобороны к выполнению указа президента о подготовке такого ответа, Песков заметил: "Вы же слышали поручения президента, они же были даны. Конечно".

Отвечая на вопрос о том, связано ли проведение в России различных военных учений в последние дни с подготовкой такого ответа, Песков отметил, что маневры - "это обычная работа российской армии". "<…> Вообще, в целом в последнее время [есть] достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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