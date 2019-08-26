Реальные доходы граждан растут медленно, это не может не вызывать беспокойство - Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом реальных доходов населения.

"Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства", - сказал российский лидер, открывая совещание по экономическим вопросам.



Президент заметил, что наблюдаются и положительные факторы. В частности, по его словам, инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. "Сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении", - подчеркнул он.

